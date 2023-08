F1: Gp Olanda, Verstappen leader nelle prime libere davanti ad Alonso e Ferrari in ritardo

Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen esalta subito il suo pubblico e chiude al comando le prime libere del Gp d’Olanda. Il pilota della Red Bull chiude in 1’11″852, precedendo lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’12″130) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’12″225). Indietro le Ferrari con il monegasco Charles Leclerc (1’13″519) solo sedicesimo, mentre sull’altra Rossa gira il rookie israeliano Robert Shwartzman (lo spagnolo Carlos Sainz ci sarà nelle FP2) che chiude 19° in 1’14″803. Si riparte alle 16.