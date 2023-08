Di questi tempi, due anni fa, era impegnato ad allestire la lista Noi campani, assieme a Gino Abbate e Gianfranco Ucci. Un ruolo più da tecnico che da politico il suo. Infatti, Fabio Solano fu il presentatore di quella formazione che riuscirà a spedire 3 consiglieri tra gli scranni di Palazzo Mosti. Eminenza grigia di tanti congressi nel Pd, laddove per anni fu stretto collaboratore di Del Basso De Caro, oggi Solano lascia Mastella per approdare in Forza Italia.

