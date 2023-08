Anche la politica accende i riflettori sulla demedicalizzazione delle ambulanze del 118 nel Fortore, dopo il decesso di un cittadino di San Bartolomeo in Galdo nel giorno di ferragosto. A commentare l’accaduto è Vincenzo Fuschini, dirigente provinciale di Forza Italia e vicesindaco di Telese Terme. «E’ già duro e stridente perdere la vita in una giornata di festa come lo è il 15 agosto, ma poi è ancor più straziante e atroce restare con il dubbio che se ci fosse stato il medico a bordo dell’ambulanza accorsa, forse la festa non si sarebbe trasformata in lutto», ha esordito.

