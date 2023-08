Cannabis: Bonelli, ‘governo manda sul lastrico lavoratori della filiera’

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Ancora una volta il governo Meloni decide di ignorare le evidenze scientifiche e le linee guida internazionali, in questo caso per portare avanti una battaglia ideologica contro la cannabis”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il decreto del Ministro Schillaci è un attacco diretto ai commercianti di cannabis light e all’intera filiera produttiva, che ora dovrà affrontare un rigoroso e costoso sistema di registrazione come farmaco. È evidente che il governo sta cercando di favorire gli interessi economici di pochi a discapito della scienza, della giustizia e del benessere dei cittadini. In un momento in cui altri Paesi europei, per esempio la Germania, stanno avanzando verso una regolamentazione più progressista e basata sulle raccomandazioni dell’OMS, che ha chiaramente affermato che il CBD non dovrebbe essere considerato uno stupefacente, l’Italia è condizionata da una politica proibizionista”.

“Legalizzare la cannabis con Thc sarebbe la più importante opera di confisca di denaro alla mafia: il mercato della cannabis, in Italia, vale 6 mld euro. Schillaci, con il suo decreto, non solo danneggia l’economia, ma anche la credibilità del nostro Paese a livello internazionale”.