Calcio: Tuchel, ‘Pavard ha chiesto cessione ma esce con offerta giusta e se troviamo sostituto’

Monaco, 25 ago. – (Adnkronos) – “Ha chiesto di andare via, ma la richiesta è arrivata molto tardi. Questo è un punto, poi va considerata la situazione contrattuale”. Così l’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel, in conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro l’Augsburg, in merito alla possibile cessione di Benjamin Pavard all’Inter. “La cosa mi ha sorpreso un po’, dobbiamo pensare agli interessi del nostro club quindi deve arrivare l’offerta giusta, così come dobbiamo avere noi il tempo di riuscire a trovare un sostituto. Per ora continuerò a lavorare con lui”, aggiunge Tuchel.