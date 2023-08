Calcio: Serie A, Napoli, Inter e Juve ancora favorite

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Dopo il convincente esordio di Frosinone, il Napoli esordisce al “Maradona” con lo scudetto sul petto. Avversario di giornata per Di Lorenzo e compagni il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. Su William Hill domina la vittoria partenopea, offerta a 1,30 contro il 9,50 del colpo neroverde. Alto anche il pareggio a 5,80. Gli ultimi due scontri diretti giocati in Campania hanno visto prevalere l’Over 2.5, in vantaggio a 1,40 sull’Under 2.5 visto a 2,75. Victor Osimhen ha messo subito le cose in chiaro già dal turno d’esordio: un altro centro del bomber nigeriano si gioca a 1,53, mentre vale 4,50 la rete dell’altro centravanti, Andrea Pinamonti.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la convincente vittoria a San Siro contro il Monza, vede il bis in casa del Cagliari dell’ex Ranieri. Vittoria a bassa quota (1,47) per i nerazzurri, sale a 4,33 il secondo pari consecutivo per i sardi con il segno «1» fissato a 7,50. Tra gli ospiti occhi puntati ancora su Lautaro Martinez, già a segno due volte all’esordio: una nuova doppietta del “Toro” vale 7,50 volte la posta su William Hill. Confermare le buone impressioni della gara di Udine: è l’obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, di scena allo Stadium contro il Bologna. Il bis bianconero è in pole su William Hill a 1,50 contro il colpo felsineo – assente a Torino da 12 anni – dato a 7. Fissato invece a 4,20 il segno «X». Più equilibrio invece tra Under 2.5, favorito a 1,80 su un match con almeno tre gol, proposto a 1,90.

Buona la prima anche per il Milan, in casa del Bologna. Gli uomini di Pioli ospitano a San Siro il Torino, fermato sullo 0-0 al debutto in casa con il Cagliari. Quote rossonere su William Hill, con il segno «1» avanti a 1,60, sale a 6 il colpo esterno che in Serie A manca dal 1985. Nel mezzo il pareggio offerto a 3,90. I granata non segnano in casa del Milan dall’agosto di sette anni fa: un altro No Goal è favorito a 1,66 sul Goal fissato a 2,10. Cercano la svolta le due romane, insoddisfatte della prima giornata di campionato. La Lazio di Sarri, ribaltata nel finale a Lecce, è favorita a 1,57 sul Genoa (6,50) tramortito dalla Fiorentina nel giorno del ritorno in massima serie. Dopo il pari dell’Olimpico acciuffato nel finale, la Roma di Mourinho è in pole a 1,90, sul Verona (4,50) corsaro a Empoli. Chiudono il programma della seconda giornata l’Atalanta (1,72) di Gasperini favorita sul Frosinone (4,60), la sfida tra Monza (1,95) ed Empoli (4) entrambe a caccia dei primi punti stagionali, la Fiorentina (1,57) a caccia del bis contro il Lecce (6,50), sorpresa della prima di campionato, e la gara del lunedì tra Salernitana (2,87) e Udinese (2,50).