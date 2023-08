Calcio: Gasperini, ‘mai messo veti sulla cessione di Zapata’

Bergamo, 25 ago. – (Adnkronos) – “Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Ho un rapporto di massima fiducia con lui. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile”. L’allenatore dell’Atalanta smentisce le voci di un suo veto alla cessione di Duvan Zapata alla Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani al Gewiss Stadium contro il Frosinone. “Come visto col Napoli sarà difficile, è una formazione entusiasta per la promozione e andremo a giocare con grande attenzione”. Sulla nuova stagione Gasperini prevede “un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo. Allo stesso tempo penso che big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto”.