Basket: Virtus Bologna, ufficiale l’ingaggio di Bryant Dunston

Bologna, 25 ago. – (Adnkronos) – Colpo di mercato della Virtus Bologna che ingaggia il centro Bryant Dunston. A dare l’ufficialità il club felsineo con una nota sul proprio sito web. “Centro di 205cm, Dunston è nato a New York il 28 maggio 1986. Si forma all’università privata di Fordham Rame sempre a New York prima di iniziare la sua carriera da professionista. Nel 2010 in Grecia con la maglia dell’Aris Salonicco muove i suoi primi passi, per poi trasferirsi per due stagioni in Israele, prima all’HaSharon e poi all’Hapoel Holon. Nella stagione 2012/2013 arriva in Italia, scelto da Varese ed è forse l’anno della sua definitiva consacrazione: in Serie A viaggia a 15 punti e quasi 8 rimbalzi di media in una stagione che lo presenta definitivamente al panorama cestistico europeo. Nell’anno successivo infatti approda in Grecia, alla corte dell’Olympiacos dove inizia a riempire il suo palmares: con i biancorossi del Pireo vince un campionato greco e una Coppa Intercontinentale, oltre al riconoscimento individuale di Euroleague Best Defender per due stagioni consecutive. Dopo i due anni in Grecia, nel 2015 veste la canotta dell’Efes, dove continua a vincere giocando da assoluto protagonista e chiudendo la maggior parte delle stagioni in Turchia in doppia cifra di punti segnati. Con la squadra di Istanbul vince per tre volte il Campionato turco, due Coppe di Turchia, quattro volte la Coppa del Presidente ma soprattutto per due volte alza al cielo l’Eurolega, nel 2021 e nel 2022. Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Bryant Dunston nella grande famiglia bianconera”.