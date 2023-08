Basket: Los Angeles Lakers, il prossimo 8 febbraio svelata la statua in ricordo di Bryant

Los Angeles, 25 ago. -(Adnkronos) – All’esterno di quello che inizialmente si chiamava Staples Center ci sono numerose statue che rappresentano la storia dello sport: da quelle di ben sette membri dei Los Angeles Lakers (Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West e il cronista Chick Hearn) a quelle di altri sportivi come Wayne Gretzky, Luc Robitaille e Oscar De La Hoya. Tutti sapevano che prima o poi anche Kobe Bryant avrebbe avuto la sua rappresentazione all’esterno di quella che oggi si chiama Crypto.com Arena, ma che in tanti affettuosamente hanno soprannominato “The House that Kobe built”, la casa costruita da Kobe che ha giocato lì tutte le partite interne dalla sua inaugurazione nel 1999. Con un video sui canali social dei Lakers, la moglie Vanessa ha annunciato la data in cui verrà svelata la statua dedicata a Kobe: l’8 febbraio 2024, in occasione della gara interna contro i campioni in carica dei Denver Nuggets.

La data non è casuale: l’8/2/24 riprende infatti i due numeri di maglia utilizzati dal cinque volte campione Nba nella sua ventennale carriera in gialloviola e il 2 che sua figlia Gigi indossava nelle sue partite, a cui si stavano recando insieme ad altre sette persone la mattina del 26 gennaio 2020 prima del tragico incidente d’elicottero sulle colline di Calabasas. Anche la data e l’orario dell’annuncio scelto dai Lakers non è casuale: il video di Vanessa è stato pubblicato alle 8:24 del mattino del 24 agosto, conosciuto come “Mamba Day” nella città di Los Angeles e all’indomani di quello che sarebbe stato il suo 45° compleanno. Secondo quanto detto dai Lakers, Kobe aveva partecipato ai progetti iniziali per la sua stessa statua mentre era ancora in vita, e la cerimonia che si terrà fuori dall’arena sarà “la prima di una serie di tributi fisici per onorare l’eredità di Kobe”.