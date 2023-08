Atletica: Mondiali, la 4X100 azzurra vince e va in finale col miglior tempo

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Missione compiuta per la staffetta 4×100 italiana: ai mondiali di Budapest il quartetto composto da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta Filippo Tortu accede alla finale dopo avere vinto la propria semifinale, qualificandosi col miglior tempo in 37,65 e lasciandosi dietro Sudafrica, Gran Bretagna, Brasile. Il tempo degli azzurri è di due centesimi migliore del 37,67 con cui gli Usa (con Coleman, Kerley, Carnes, Smith) hanno vinto la propria semifinale davanti a Giamaica (37.68) e Giappone (37.71). Domani in programma la finale alle 21.40.