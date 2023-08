Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Non si può non armare l’Ucraina perché vorrebbe dire condannarla alla sconfitta. E’ sempre più chiaro che, tra i vari scenari possibili, l’unica via certa è l’accordo, perché questa guerra danneggia non solo l’Ucraina ma l’intera Europa. L’interesse dell’Europa è che la guerra finisca, per questo occorre una fortissima azione diplomatica europea”. Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà Estate su Rai Tre.