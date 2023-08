Ucraina: ministro degli Esteri tedesco, ‘sanzioni contro Mosca non efficaci’

Berlino, 24 ago. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che le sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia per la sua aggressione contro l’Ucraina non sono sufficientemente efficaci. “In generale le sanzioni economiche dovrebbero avere un effetto sull’economia. Ma non è così”, ha scritto il Deutsche Welle citando la Baerbock nel libro del giornalista Stephan Lamby “Ernstfall: Regieren in Zeiten des Krieges”.

“Abbiamo imparato che non è possibile porre fine alla guerra attraverso soluzioni razionali, misure razionali concordate dai governi civili”, ha aggiunto, sottolineando che la logica che funziona nei paesi democratici non può essere applicata ai regimi autocratici.