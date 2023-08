A breve via Cristoforo Colombo sarà liberata dal mercato settimanale. Viene aggiunto un altro tassello del programma dell’amministrazione comunale grazie all’accordo raggiunto con i commercianti ambulanti. Gli stand saranno dislocati nelle traverse di Via Colombo rendendo transitabile la strada anche il sabato nei consueti orari in cui si svolge il mercato cittadino.

