Salario minimo: Marattin (Iv), ‘Renzi diceva che livello deciso da commissione indipendente’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Carlo, come sai sto lontano da questo tipo di polemiche. Tuttavia non ti sfuggirà che nel video di qualche anno fa, che hai gentilmente postato, Matteo dice che il livello del salario minimo sarà deciso ‘da una commissione indipendente’. Che è esattamente il contenuto dell’emendamento 2.4 (Marattin, Boschi, Del Barba) che abbiamo presentato alla vostra proposta di legge. Se sei d’accordo su questo, quindi, possiamo quindi fare una battaglia insieme”. Lo scrive su X (ex Twitter) Luigi Marattin, deputato di Italia viva, rispondendo a Carlo Calenda.