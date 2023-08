Russia: tutti i corpi nel jet che trasportava Prigozhin in obitorio per autopsia

Mosca, 24 ago. (Adnkronos) – Tutti i 10 corpi trovati nello schianto del jet privato, che presumibilmente trasportava il fondatore del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, sono stati portati in obitorio per l’esame autoptico. Lo hanno riferito i media russi.

Secondo la testata Fontanka, i corpi sono stati portati all’obitorio per esami medici forensi nella città di Tver. Il Mosca Times ha riferito che il telefono di Prigozhin è stato trovato sul luogo dell’incidente, sebbene il suo corpo non sia stato ancora identificato.