A mali estremi, estremi rimedi. Adottato al ‘San Pio’, dispositivo finanziario, con dispendio economico rilevante, analogo e vicino, ma comunque inferiore al gettone di presenza orario assicurato dalle aziende ospedaliere del nord tramite agenzie interinali per quanto concerne la somministrazione lavoro ‘medici esterni’ nei pronto soccorso, con paga oraria pari circa a tre volte il regime orario per gli straordinari. Coperti in questo modo turni già a maggio e giugno, e un numero maggiore a luglio, e altri 20 fin qui per questo mese di agosto. Consuntivo provvisorio contabile approvato con atto delibera del nosocomio, con valutazione analitica sulla necessità assoluta di ricorrere a questa possibilità accordata dalla nuova normativa onde evitare paralisi estive e down del Pronto Soccorso ritenute altrimenti, visto un organico ancora carente in termini numerici, del tutto inevitabili.

