Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “La proposta di privatizzare i porti di Tajani per fare cassa mette a rischio i lavoratori, sacrificando l’interesse collettivo e cancellando il regolatore pubblico. Un attacco inaccettabile al nostro patrimonio e alla competitività dei nostri scali. Il governo non può risolvere i suoi problemi nel far quadrare i conti facendo ulteriori danni al nostro Paese”. Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.