“Sarà sufficiente una piccola modifica al regolamento e la questione dei gruppi andrà a posto”. Per Angelo Miceli, il consiglio comunale non dovrà arzigogolare granché o districarsi tra norme ed interpretazioni. La situazione – il capogruppo di Città Aperta lo ha ribadito pure ieri mattina nella commissione Affari istituzionali presieduta da Giovanni Zanone – è già abbastanza delineata, basta far riferimento allo statuto, che costituisce “Atto para-primario”, in posizione di superiorità rispetto alle fonti secondarie, ivi incluso il regolamento.

