E’ stato un Ferragosto triste per il Fortore che ancora una volta deve fare i conti con gli effetti devastanti della demedicalizzazione delle ambulanze. Nel tardo pomeriggio del 15 arriva la chiamata in codice rosso al 118 di San Bartolomeo in Galdo e quando l’equipaggio raggiunge in pochi minuti il luogo dell’intervento trova il paziente in condizioni gravi, ma in vita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia