Morte Prigozhin, ordine di Putin e aereo abbattuto: l’analisi

Washington, 24 ago. (Adnkronos) – “Putin quasi certamente ha ordinato al comando militare russo di abbattere l’aereo di Prigozhin. Sarebbe estremamente improbabile che elementi dell’esercito russo, in particolare il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore dell’esercito, generale Valery Gerasimov, abbiano giustiziato Prigozhin senza l’ordine di Putin. L’intera sfera politica e di sicurezza russa probabilmente considerava la sopravvivenza di Prigozhin dopo la ribellione di Wagner come una decisione discrezionale di Putin”. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw), aggiungendo di riservarsi di dare “ulteriori valutazioni partendo dal presupposto che Putin abbia ordinato l’assassinio di Prigozhin, a meno che non emergano prove contrarie. La precedente valutazione dell’Isw secondo cui Putin difficilmente avrebbe ucciso Prigozhin per paura di far arrabbiare il personale Wagner è stata quindi invalidata”.

Secondo l’Isw, “Putin potrebbe aver concluso di aver sufficientemente separato Prigozhin da Wagner e di poterlo uccidere senza trasformarlo in un martire per il restante personale di Wagner. Alcuni comandanti di Wagner recentemente sembravano tradire il Gruppo unirsi a formazioni militari vicine al Ministero della Difesa russo, suggerendo che gli sforzi del Cremlino e del Ministero della Difesa russo per separare gli elementi di Wagner da quelli fedeli a Prigozhin stavano parzialmente avendo successo. L’aumento delle segnalazioni sui problemi finanziari di Wagner e le segnalazioni di personale che lascia il gruppo a causa della diminuzione dei pagamenti e delle opportunità di schieramento potrebbero aver portato Prigozhin a perdere il favore tra i ranghi di Wagner”.

“Il Ministero della Difesa russo – conclude l’Isw – ha stabilito le condizioni per sostituire il Gruppo Wagner con formazioni affiliate al Ministero della Difesa, e fonti russe hanno affermato che queste unità stanno tentando di reclutare personale Wagner attuale ed ex. Putin potrebbe aver deciso che il personale Wagner aveva raggiunto un punto in cui era sufficientemente più interessato ai pagamenti e agli schieramenti con questi nuovi gruppi che alla loro lealtà a Prigozhin e che avrebbe potuto uccidere Prigozhin in sicurezza”.

Vladimir Putin non ha fatto menzione dello schianto del jet privato in cui avrebbe perso la vita il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel breve collegamento video alla riunione dei Brics in corso a Johannesburg, il presidente Russo si è attenuto fedelmente al copione, parlando esclusivamente dell’espansione del gruppo Brics “per far sì che cresca la sua influenza nel mondo”.