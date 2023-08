Manovra: Santillo (M5s), ‘governo vuole svendere e privatizzare infrastrutture’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Il governo neoliberista di Meloni ha gettato l’ennesima maschera. Non intenzionato a trovare risorse dove ci sono, ovvero con interventi su sussidi ambientalmente dannosi, colossi del web, extraprofitti, transazioni finanziarie speculative e vera lotta all’evasione fiscale, tira fuori dal cilindro nientemeno che una nuova stagione di privatizzazioni. In pratica si lavora a un ‘Britannia 2’, riproponendo quella deleteria fase degli anni ’90 e duemila che ha portato alla svendita di tanti asset strategici per il Paese. Dopo aver regalato Ita ai tedeschi, e dopo aver preparato l’ingresso in pompa magna del fondo americano Kkr nella strategica rete Tlc, con il Mef relegato a un ruolo di minoranza, adesso in vista della legge di bilancio spunta fuori l’idea del ministro degli Esteri Tajani, che è anche vicepremier, di privatizzare i porti. Traduzione: si prepara una nuova svendita di infrastrutture strategiche per la geopolitica e l’economia del Paese. Alla faccia del tanto sbandierato sovranismo e patriottismo economico di Meloni e dei suoi sodali. Giorno dopo giorno prende sempre più forma la colossale presa per i fondelli degli italiani. L’M5S si opporrà con ogni mezzo istituzionale a questa ennesima, scellerata manovra”. Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente del Movimento 5 stelle alla Camera e coordinatore del Comitato pentastellato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile.