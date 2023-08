Manovra: Mulè (Fi), ‘capisaldi sono lavoro, pensioni e famiglia’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “I capisaldi della prossima legge di bilancio devono essere lavoro, pensioni e famiglia”. Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Omnibus su La7. Il parlamentare ‘azzurro’ sottolinea che: “Sul lavoro bisogna intervenire continuando a incentivare le assunzioni degli under 36 e delle donne. Le pensioni minime vanno portate a 1.000 euro entro fine legislatura secondo quanto indicato da Silvio Berlusconi, come si è già iniziato a fare lo scorso anno proprio su iniziativa di Forza Italia, mentre per le famiglie vanno creati dei bonus per chi ha due o tre figli; per i lavoratori insistere su misure come la detassazione delle tredicesime, dei premi di produzione e ovviamente per la riduzione strutturale del cuneo fiscale”.