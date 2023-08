Manovra: Bonelli, ‘destra mistifica realtà su crisi che ci aspetta’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “La destra della propaganda e dei privilegi mistifica la realtà sulla grave crisi economica che ci aspetta in autunno. Dicono che la contrattazione è meglio del salario minimo, ma è vero il contrario, il salario minimo la rinforza e sconfigge i contratti ‘pirata’, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori. Dicono che non ci saranno problemi di risorse, prontamente smentiti dallo stesso ministro Giorgetti che ripete che l’economia sta andando molto peggio di come Giorgia Meloni ce l’ha raccontata e, senza risorse disponibili, la manovra di bilancio sarà molto difficile”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Mancheranno le risorse per rafforzare la sanità, investire sulla scuola e non si capisce quale progetto Giorgia Meloni abbia per il Paese. O meglio il progetto c’è, come cantava Bennato è quello del ‘Tira a campare’. Ma solo per la classe media e povera. Per banche e società energetiche invece ci sono i guanti di velluto. Guai a toccare gli extraprofitti ingiustamente accumulati a scapito di famiglie e imprese”.

“Parliamo di quelle famiglie e imprese che hanno visto i costi lievitare anche dalla crisi climatica: luglio è stato il mese più caldo di sempre, gli incendi hanno devastato il nostro territorio e Giorgia Meloni con il suo governo sta a guardare, infischiandosene di trovare una soluzione e avviare la necessaria transizione energetica ed ecologica per mitigare gli effetti di questa drammatica crisi, che troppo spesso negano e sminuiscono come ‘eventi estremi’. Anche questa volta chi paga sono le cittadine e i cittadini italiani,” conclude.