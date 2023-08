Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Sono passati mesi e non è possibile che famiglie e imprese continuino ad aspettare senza sapere quando arriveranno le risorse. Siamo al fianco dei sindaci che rischiano di non chiudere i bilanci. Per questo facciamo la festa dell’Unità nazionale a Ravenna. Siamo vicini alle persone colpite e che aspettano ancora risposte dal governo Meloni dopo le passerelle e le interviste”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Bologna.