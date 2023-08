Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘risorse in arrivo, sinistra resterà senza argomenti’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Il disco rotto della sinistra, che da settimane è incagliato e ripete sempre la stessa litania sui soldi promessi che non ci sarebbero, ha i giorni contati: il lavoro silenzioso del Governo e del Commissario Figliuolo è andato avanti anche nel mese di agosto e, con le risorse a disposizione della struttura commissariale, si potranno coprire i lavori di somma urgenza eseguiti e quelli urgenti da attuare. A tre mesi dall’alluvione, Comuni, Province e Consorzi di Bonifica avranno così i fondi promessi per i lavori eseguiti e per la messa in sicurezza del territorio. La sinistra resterà così senza argomenti; confidiamo che finalmente si metta d’impegno a risolvere i problemi di cui è stata causa”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputato romagnolo di Fratelli d’Italia.

“Anche perché – prosegue – contestualmente si sta lavorando per ristorare cittadini e imprese, come emerso nel vertice di ieri a Palazzo Chigi: grazie al supporto tecnico di Agea – l’agenzia per le erogazioni in agricoltura – la Regione sarà in grado di inviare la perimetrazione delle aree colpite dall’alluvione e così potrà essere ultimata l’ordinanza per quantificare i danni e procedere con i ristori alle aziende, agricole e non. Si sta ultimando anche l’ordinanza che regolamenterà le perizie asseverate per i cittadini, che potranno essere così ristorati. Celerità si, ma sempre con la massima attenzione”.