In Uk primo trapianto di utero tra due sorelle, operazione di 17 ore

Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) – Nel Regno Unito è stato portato a termine con successo il primo trapianto di utero tra due sorelle. La maggiore, 40 anni e con due figli, ha donato il suo utero alla più piccola (34 anni) che è nata senza. Sono state coinvolte due équipe chirurgiche che hanno lavorato in due sale vicine. L’operazione è durata 17 ore. L’intervento è riuscito e secondo un chirurgo – riporta il ‘Daily Mail’ – l’utero trapiantato è “pienamente funzionate e la donna ha l’80% di possibilità di portare a termine una gravidanza”. Il trapianto è stato effettuato a febbraio al Churchill Hospital di Oxford, ma è stata mantenuta la riservatezza fino ad oggi.

Questo tipo di operazioni potrebbe potenzialmente portare benefici a migliaia di donne inglesi, una su 5mila nasce senza l’utero a causa di una condizioni nota come sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (Mrkh), che è esattamente la patologia della ragazza che ha ricevuto l’utero dalla sorella. Il primo trapianto di utero è stato eseguito in Arabia Saudita nel 2000, ma le complicazioni hanno portato alla rimozione dopo tre mesi.