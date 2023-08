Giustizia: Matera (Fdi), ‘su Delmastro da sinistra solita strumentalizzazione’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Leggo agenzie secondo le quali legali di alcuni parlamentari PD sono stati incaricati di valutare la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento a carico del sottosegretario Andrea Delmastro”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

“Ritengo – prosegue – che questa non sia nient’altro che una mera provocazione e strumentalizzazione nel solito tentativo di osteggiare avversari politici con ogni mezzo, comportamento che andrebbe stigmatizzato e non sventolato orgogliosamente. Siamo di fronte, come spesso accade, al consueto doppiopesismo della sinistra, che li vede giustizialisti con gli avversari e garantisti con i propri compagni di partito. Da parte nostra – conclude l’esponente di FdI – continuerà a esserci piena fiducia nella magistratura, anche se crediamo nel perbenismo e nelle grandi capacità politiche e professionali del sottosegretario Del Mastro, che ha un alto senso delle istituzioni. Siamo convinti che il sottosegretario continuerà a fare bene il suo lavoro e ad operare a favore delle Istituzioni, lasciandosi alle spalle questi inutili attacchi”.