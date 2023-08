Europee: Magi, ‘non interessati a centro, pronti ad andare soli ma non chiudiamo porte’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Non ci interessa il moderatismo, quello è il luogo in cui tutte le istanze politiche si annacquano. Il centro è il luogo della palude, non delle riforme. Per le europee siamo pronti ad andare da soli ma noi non chiudiamo la porta a nessuno, purché sia chiaro che sui diritti, le libertà individuali ed economiche non transigiamo: Renew Europe è molto avanzata sul piano dei diritti e quando vedo che in Italia si vuole costruire qualcosa al centro con Cateno De Luca e con Letizia Moratti mi cadono le braccia”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in un’intervista a Repubblica.it.

“Emma Bonino è una grande risorsa per l’Italia e per l’Europa. Sicuramente le chiederemo di candidarsi e sono sicuro che lo prenderà in considerazione. Le europee saranno decisive. Meloni dovrà scegliere tra l’interesse nazionale e quello di partito: se stare con Bruxelles o con i suoi alleati che vogliono smontare il mercato unico europeo e rafforzare i nazionalismi anziché le istituzioni comuni. In questo contesto è fondamentale che ci sia un’offerta politica che dica coraggiosamente che serve più Europa”, ha concluso Magi.