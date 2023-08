Londra, 24 ago. – (Adnkronos) – “La situazione non è cambiata. Tutto può succedere, io ho solo accettato una situazione che già c’era quando sono arrivato e non sono riuscito a cambiare nulla. Se la società troverà una soluzione, me la comunicherà e ne prenderò atto”. Così l’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino in merito alla situazione di Romelu Lukaku, fuori dal progetto tecnico dei ‘Blues’ ma che ancora non ha trovato un’altra squadra.