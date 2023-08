Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Un nome a sorpresa per l’attacco della Roma. I giallorossi sono ad un passo dal chiudere la trattativa con il Bayer Leverkusen per il 28enne attaccante iraniano Sardar Azmoun. Operazione che ha avuto l’accelerata decisiva nella notte grazie a un blitz di Tiago Pinto, pronto a regalare così a José Mourinho un suo vecchio pallino. Lo Special One ha sempre apprezzato le qualità di Azmoun, con la Roma che anche in passato ha trattato, senza successo, il giocatore.