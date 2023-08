Budapest, 24 ago. – (Adnkronos) – Miltiadis Tentoglou vince la medaglia d’oro nel salto in lungo ai mondiali di atletica leggera di Budapest. Il greco si impone con la misura di 8,52 metri, realizzata all’ultimo tentativo, davanti ai giamaicani Wayne Pinnock, argento in 8,50 e Tajay Gayle, bronzo in 8,27.