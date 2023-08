Ucraina: Lituania consegnerà i Nasams a settembre

Kiev, 23 ago. (Adnkronos) – La Lituania consegnerà i lanciatori Nasams già promessi all’Ucraina a settembre. Lo ha annunciato il presidente lituano Gitanas Nausėda durante la sua visita a Kiev. “Oggi a Kiev ho detto al mio caro amico presidente Volodymyr Zelenskyj che la Lituania continuerà a sostenere l’Ucraina fino alla vittoria”, ha scritto Nausėda sulla piattaforma X, aggingendo che “consegnerà i lanciatori Nasams il mese prossimo”. Secondo il ministero, Vilnius ha già fornito a Kiev “elicotteri Mi-8, sistemi antiaerei L-70 con proiettili, veicoli corazzati M113, milioni di pezzi di artiglieria e granate” nel 2023, nonché addestramento e supporto medico ai soldati ucraini.

I sistemi Nasams sono in servizio con le forze ucraine dal novembre 2022, quando gli Stati Uniti consegnarono le prime batterie durante i crescenti attacchi aerei russi. Anche la Norvegia ha fornito due sistemi nel marzo 2023 e si è già impegnata a consegnare altri due lanciatori. Il sistema Nasams, che ha una portata massima di 50 chilometri a seconda del modello utilizzato, è particolarmente prezioso per l’Ucraina poiché utilizza il missile intercettore AIM-120 Amraam, che è lo stesso missile utilizzato in funzione aria-aria dai caccia occidentali.