Sudcorea: prima esercitazione di evacuazione civile a livello nazionale in sei anni

Seul, 23 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Corea del Sud ha effettuato un’esercitazione di evacuazione civile a livello nazionale per la prima volta in sei anni a fronte di possibili attacchi aerei nordcoreani di fronte alle crescenti tensioni con Pyongyang, che ha recentemente testato nuovi missili da crociera.

Intorno alle 14, per circa 20 minuti, in tutto il Paese sono suonate le sirene, durante le quali i cittadini sono stati invitati a recarsi alle stazioni della metropolitana e ai rifugi, nei quali sono stati predisposti cibo, medicinali, radio e altri oggetti essenziali in situazioni di attacco, ha riferito Yonhap.