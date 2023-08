Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il presidente del Lazio non ha più scuse. L’antisemitismo non è un’opinione: per rispetto delle istituzioni deve cacciare dalla regione De Angelis. Ne va della credibilità e della decenza della politica. Alla regione non ci può essere spazio per razzisti e fascisti”. Così su X Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.