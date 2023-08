Dopo l’appello del Comitato “No demedicalizzazione 118 – Fortore e Miscano ai sindaci del comprensorio a non lasciare che il caso di Castelvetere in Val Fortore rimanga isolato e a provvedere a deliberare in tutti i Comuni interessati di fare voti ad Asl e Regione per il rispristino dei medici a bordo delle ambulanze, anche l’amministrazione di Castelvetere interviene sul punto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia