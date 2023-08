Natalità: Martusciello (Fi), ‘sostenere lavoro sicuro per incentivarla’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Dobbiamo sostenere il lavoro sicuro per garantire una natalità maggiore e quindi un futuro al nostro Paese”. Lo dice Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo.

“Gli ostacoli alla natalità, per oltre un lavoratore italiano su due (il 53,5%), sono legati prevalentemente alla sfera economica e a quella lavorativa – spiega l’eurodeputato azzurro -. Il lavoro sicuro, che non sia a intermittenza o determinato, è lo strumento cardine per sostenere concretamente la formazione di nuovi nuclei familiari. E anche la maternità, oggi, viene vista ancora come un ostacolo all’ingresso nel mondo del lavoro. Una donna su tre lascia il lavoro dopo la nascita del proprio figlio, soprattutto al Sud dove mancano i servizi sociali indispensabili per garantire le giuste tutele alle donne lavoratrici”.

“Bisogna intervenire sulla contrattazione, sulle pensioni. Determinante sarà sfruttare al massimo le opportunità del Pnrr che tra gli obiettivi principali ha proprio quello di rilanciare l’occupazione femminile”, conclude Martusciello.