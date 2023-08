Migranti: Silvestri (M5S), ‘Tajani cerca di nascondere fallimento’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Sentire dire al ministro Tajani che non si deve fare campagna elettorale sui migranti fa quantomeno sorridere, evidentemente non ricorda le dichiarazioni della Premier Meloni, del ministro Salvini e di altre decine di esponenti della maggioranza che hanno speculato, a tratti in maniera ignobile, su questo tema”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Oggi Tajani cerca di nascondere il più grande fallimento del suo esecutivo. Hanno promesso di gestire i flussi migratori, ma da quando c’è questo governo c’è stata la cifra record di 130 Mila sbarchi. Tajani esca dalla sua amnesia e ricordi, prima di tutto a sé stesso, che per gestire i flussi migratori serve serietà”.