Migranti: De Monte (Az), ‘su minori non accompagnati governo non lasci soli sindaci’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “È evidente che il sistema dell’accoglienza dei migranti è al collasso, soprattutto per la situazione ben più delicata dei minori non accompagnati. Il governo ha il dovere di intervenire con urgenza, senza scaricare la responsabilità di tutto ciò sui sindaci, e in particolare su quelli dei piccoli comuni. Il rimpallo di accuse tra chi era prima e chi ora al governo è privo di senso. I sindaci non possono attendere oltre, si intervenga subito senza indugio”. Così Isabella De Monte, deputata di Azione e capogruppo in commissione Politiche dell’Unione europea a Montecitorio.