Maltempo: Schlein, ‘comuni alluvione rischiano dissesto, governo si sbrighi’**

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Bisognerebbe chiedere a quei comuni che hanno in campo risorse per interventi di somma urgenza che non hanno a bilancio. E i bilanci bisogna chiuderli. Questi comuni rischiano di andare in dissesto se il governo non si sbriga con le risorse”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Reggio Emilia.

“Hanno fatto passerelle, hanno fatto tante interviste ma in effetti le risorse arrivate sul territorio sono quelle della Protezione civile e della Regione, che ha potuto anticipare qualche migliaio di euro”.