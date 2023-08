Maltempo: Manca (Pd), ‘dopo oltre 90 giorni ancora nulla per 100% rimborsi’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il piano economico per affrontare l’emergenza post alluvione dell’Emilia Romagna è al palo. A fronte di nove miliardi di danni certificati c’è disponibile solo la metà di questa cifra. E, cosa ancora più grave, non ci sono le risorse per rimborsare, come il governo ha promesso, il 100% dei danni a cittadini e imprese. Sono passati più di 90 giorni dalle passerelle di Giorgia Meloni nel fango e questa è la situazione. Siamo di fronte a un governo che fa promesse che non mantiene e che prende in giro le famiglie e le imprese della nostra regione”. Così in una nota il senatore Daniele Manca, già sindaco di Imola, capogruppo del Partito Democratico in commissione Bilancio a Palazzo Madama.