Lavoro: Sciarra, ‘se il datore è un algoritmo? Importante segnale da Europa’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Ma cosa dire se il datore di lavoro è un algoritmo? Il controllo, esercitato fin dalla seconda rivoluzione industriale da datori di lavoro in carne e ossa, è affidato nella gig economy a piattaforme e assume sovente caratteristiche ben più penetranti”, sollecita la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra dal Meeting di Rimini.

“Il ‘distanziamento contrattuale’, dovuto all’assenza di un tradizionale luogo di lavoro, di un cancello da varcare come ci ricorda la simbologia della grande industria, legato anche all’impossibilità di osservare un tradizionale orario di lavoro, foss’anche flessibile, può condurre a nuove forme di alienazione, se non di marginalizzazione sociale – prosegue – Sono questi lavori al cuore della democrazia? Io credo che lo siano”.

“Un importante segnale viene dall’Europa – rimarca – Una proposta di direttiva – su cui hanno espresso una posizione comune i ministri del lavoro europei lo scorso giugno – interviene sul lavoro tramite piattaforme digitali e suggerisce di spostare sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza di un vincolo di subordinazione”.