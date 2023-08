Lavoro: Sciarra, ‘dislocazione spaziale può dar luogo a disparità salariali’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “La ricerca empirica individua ‘geografie delle piattaforme di lavoro’, che si organizzano tatticamente a livello locale, regionale, globale e che tendono a far convergere al centro il controllo esercitato dagli algoritmi, talvolta in posizione assai lontana dai lavoratori”, constata la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra al Meeting di Rimini.

“La dislocazione spaziale – prosegue – può dar luogo a disparità di trattamenti salariali, come pure originare discriminazioni; dal che la mobilitazione dei lavoratori, che chiedono di bilanciare le asimmetrie informative con pratiche trasparenti, con una sorta di reazione collettiva a uno sfuggente ‘management degli algoritmi’, che chiama in causa, tra l’altro, le organizzazioni internazionali”