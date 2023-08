Città Spettacolo, eventi spostati a piazza Roma: l’ira dei commercianti del centro storico

Disagio degli esercenti locali pubblici del centro storico rispetto la programmazione eventi agostana, giudicata fin qui sostanzialmente come assente e forti critiche anche per la programmazione fine agosto-settembrina di Città Spettacolo, alla luce della rilevata delocalizzazione di eventi da piazza ‘Vari’ (nome d’uso comune per lo slargo nella toponomastica cittadina denominato piazza Arechi II) a piazza Roma. Malcontento esternato con una nota del “Comitato Locali del Centro Storico di Benevento”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia