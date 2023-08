Carceri: Sciarra, ‘drammatica condizione detenuti senza opportunità lavorative’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Ancora più drammatica la condizione dei detenuti, cui si offrono scarsissime opportunità formative e lavorative. Del lavoro carcerario la Corte ha detto in una sentenza che è strumento di ‘redenzione’, non di ‘espiazione della pena, ma è un metodo di trattamento’. 6 La tutela della dignità è dovuta per chi è privato della libertà”. Così al meeting di Rimini la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra.

“Piero Calamandrei, altro illustre costituente, scrive che nel discutere dei dubbi circa l’eccessiva genericità di questi articoli, fu Togliatti a sollecitare il suo spirito fiorentino, citando Dante. I costituenti – che Calamandrei definisce ‘preparatori della Costituzione’ – dovevano fare ‘come quei che va di notte, che porta il lume dietro e a sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte’. Siamo in un canto del Purgatorio e il riconoscimento nell’aver illuminato il cammino è rivolto a Virgilio – prosegue – I maestri come Virgilio – gli educatori, i formatori, chi opera negli ospedali, nei servizi sociali e nelle carceri, chi aiuta i giovani nell’apprendere – hanno un ruolo cruciale”.