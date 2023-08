Calcio: Playoff Conference League, in quota Fiorentina vede il colpo esterno con Rapid Vienna

Firenze, 23 ago. – (Adnkronos) – Dopo l’ottimo esordio in campionato contro il Genoa, per la Fiorentina arriva il primo impegno europeo: i Viola scenderanno in campo in trasferta contro il Rapid Vienna nell’andata dei playoff di Conference League, ultimo ostacolo prima della fase a gironi. Secondo gli esperti di Betflag e Scommessemania, il «2» prevale a 1,68, mentre per il successo degli austriaci si sale a 4,90; il pareggio, invece, si attesta tra 3,85 e 3,95. Gli analisti si aspettano una partita con un buon numero di gol: l’Over, infatti, a 1,65, è in vantaggio sull’Under, a 2,05, così come il Goal prevale sul No Goal, rispettivamente a 1,68 e 2. Tra i risultati esatti, spicca l’1-1 a 6,45, seguito dallo 0-1 a 7,25 e dall’1-2 a 7,35.