Sarà un finale di mercato intenso per il Benevento che tra la gestione di chi è sulla porta d’uscita e la necessità di regalarsi qualche altro rinforzo, sarà chiamato a definire diverse operazioni nelle battute conclusive della sessione estiva. L’obiettivo del club giallorosso, però, è quello di non arrivare con molte questioni irrisolte a ridosso del 1° settembre, giorno in cui calerà il sipario sulle contrattazioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia