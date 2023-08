Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla castrazione chimica, chiedendo di calendarizzarlo in commissione per votare e approvare al più presto una proposta di buonsenso. Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcere non basta, meriti di essere curato. Punto”. Lo scrive su Instagram il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.