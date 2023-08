Violenza su donne: Latini (Lega), ‘educare non è solo dare preparazione nozionistica’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La Lega è in prima linea nel combattere la violenza, diffondendo la cultura del rispetto, soprattutto nelle scuole. Grazie a un progetto del ministro Valditara, porteremo le vittime di violenza nelle classi e sarà indetta un’iniziativa nazionale il 25 novembre. Parallelamente, sarà attuata una riforma del voto in condotta: si deve ripristinare la valutazione del comportamento nelle scuole secondarie di primo grado in modo che faccia media. Educare i nostri ragazzi non significa soltanto fornire loro una preparazione nozionistica”. Così la vicepresidente della commissione Cultura alla Camera e deputata della Lega, Giorgia Latini.