Rimini, 22 ago. (Adnkronos) – “Non abbiamo mai messo in discussione l’europeismo, semmai decliniamo l’appartenza all’Europa in modo non supino e non burocratico, senza complessi di inferiorità, pronti a non demordere rispetto a quelli che consideriamo degli obiettivi”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando al Meeting di Rimini.