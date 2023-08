Ucraina, Russia: “Distrutta nave da ricognizione Kiev nel Mar Nero”

Mosca, 22 ago. (Adnkronos/Europa Press) – Mosca rivendica di aver “distrutto” una nave militare ucraina nel Mar Nero che si sarebbe trovata nei pressi degli impianti di gas russi. In una nota il ministero della Difesa ha affermato: “La notte scorsa, l’equipaggio di un aereo SU-30cm della Flotta del Mar ha distrutto una nave da ricognizione delle Forze armate ucraine nella zona degli impianti russi di produzione del gas”. Il ministero non fornisce altri dettagli dell’incidente, che è avvenuto poco dopo la notizia data da Mosca di aver sventato un attacco con droni ucraini nei pressi della Crimea.

Secondo quanto comunicato, due aerei senza pilota sono stati abbattuti nella regione di Mosca e altri due sono stati intercettati e abbattuti nella regione di Bryansk, a nordest del confine ucraino. I voli sono stati temporaneamente sospesi da e per gli aeroporti di Mosca.